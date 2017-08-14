Пекин, 14 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Китае завершилась первая в истории страны операция по криоконсервированию тела погибшего человека с целью дальнейшего воскрешения в будущем. Муж 49-летней Чжань Вэньлянь надеется, что в будущем наука и технологии позволят воскресить его супругу.

Клод Моне. Камилла. 1879

Тело умершей будет храниться в специальной капсуле, заполненной жидким азотом. Температура внутри капсулы составляет — 196 градусов по Цельсию. Перед погружением тела в раствор, специалисты обработали кожу умершей специальными веществами, а также откачали кровь и другие жидкости из организма, для того, чтобы они не повредили внутренние органы в момент кристаллизации при экстремально низкой температуре, пишет «Чжунго синьвэнь».

Семья Чжань Вэньлянь надеется сохранить тело погибшей до тех пор, пока наука не позволит воскрешать умерших. Муж умершей заявил, что после своей смерти он хотел бы, чтобы его тело также было заморожено.

В 2015 году тело китайского писателя Ду Хуна, умершего от рака поджелудочной железы, было доставлено в Лос-Анджелес, где специалисты провели процедуру криоконсервации головного мозга писателя.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исследователи из США разработали способ, позволяющий избежать повреждений криоконсервированных тканей и органов при размораживании.