Газозаправки или угроза для жизни? Что означают участившиеся взрывы
Ереван, 15 августа, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Сфера автогазозаправок становится взрывоопасной темой внутриполитической жизни Армении. Как стало возможным то, что безопасность автогазозаправок не могут обеспечить уже более трех месяцев, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Рубен Грдзелян.
Еще 4 мая премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства грозно наказал упорядочить сферу автогазозаправок. И тем не менее беспокойства жителей многоквартирных домов, возле которых располагались передвижные автогазозаправочные станции, это не убавило. Связано это с тем, что взрывы газа происходят, как показало расследование, в связи с несоблюдением организаторами правил безопасности.
Тем более, по мнению экспертов, следует ужесточить наказание тех, кто незаконно организует «заправку». По сравнению с имеющейся сейчас практикой двух штрафов, после которых МЧС умывает руки. Стоит выяснить и происхождение газового клондайка, навалившегося на Армению. Откуда взялся газ, который ушлые торговцы начали продавать ниже себестоимости? Не стоит ли сосредоточиться на этом вопросе компании «Газпром-Армения»?
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