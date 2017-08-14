Ереван, 15 августа, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Сфера автогазозаправок становится взрывоопасной темой внутриполитической жизни Армении. Как стало возможным то, что безопасность автогазозаправок не могут обеспечить уже более трех месяцев, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Рубен Грдзелян.

Автор Передвижная газозаправка в Севане «искандер»

Еще 4 мая премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства грозно наказал упорядочить сферу автогазозаправок. И тем не менее беспокойства жителей многоквартирных домов, возле которых располагались передвижные автогазозаправочные станции, это не убавило. Связано это с тем, что взрывы газа происходят, как показало расследование, в связи с несоблюдением организаторами правил безопасности.

Тем более, по мнению экспертов, следует ужесточить наказание тех, кто незаконно организует «заправку». По сравнению с имеющейся сейчас практикой двух штрафов, после которых МЧС умывает руки. Стоит выяснить и происхождение газового клондайка, навалившегося на Армению. Откуда взялся газ, который ушлые торговцы начали продавать ниже себестоимости? Не стоит ли сосредоточиться на этом вопросе компании «Газпром-Армения»?

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