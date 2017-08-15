Киев, 15 августа, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Депутат Львовского областного совета Михаил Задорожный продемонстрировал то качество политической жизни, которое на Украине получило меткое прозвище «рогулизма». В чем оно заключается и почему в данном случае это определение уместно, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поводом к скандалу послужило предложение Задорожного демонтировать мемориальную доску, установленную недавно в честь немецкого офицера Эбергадра Гельмриха, который в годы нацистской оккупации спасал жизни местным евреям. Гельмрих еще в 1965 году был признан израильтянами «праведником народов мира», на что Задорожный ответил, что это его мало интересует. «Пусть такую таблицу ему установят на доме в Германии или в Тель-Авиве».

Мэр Дрогобыча, города, в котором установлена доска, Тарас Кучма, назвал слова представителя «Блока Петра Порошенко» проявлением «рогулизма». Также он заявил, что высказывание это — низко и подло, потому что речь идет о немецком офицере, который рисковал своей жизнью, спасая других людей. Рогулизмом обычно называют узколобость, приверженность носителя идеалам «глобуса Украины» и нежелание знать ни историю, ни чего бы то ни было за пределами в радиусе 50 км от Львова. Именно на таких людей была сделана ставка в ходе госпереворота на Украине.

О том, как история ХХ века оказывает свое влияние на современную украинскую действительность, читайте в статье: Украина регионов: немцев — спасителей евреев «не треба»

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