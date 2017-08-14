Москва, 14 августа, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Центробанк опубликовал статистику по показателям внешней долговой устойчивости Российской Федерации, судя по которой ежегодный размер выплат по иностранным займам составляет 42% от общей суммы, которую страна зарабатывает на экспорте. Данная цифра существенно выше предлагаемых значений как Счетной палаты РФ, так и Международного валютного фонда в 25%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Банк России Рубль

Также, по его словам, удалось выяснить, что общий объем внешнего долга составляет 38% от годового объема ВВП, а его обслуживание стоит экономике 11% ВВП.

«Если учесть тот факт, что нефтегазовые доходы активно сокращаются из-за падения стоимости углеводородов, а увеличение сборов с несырьевых отраслей, у которых и так падает выручка, особого эффекта не принесет, то вероятность намеренной девальвации нацвалюты правительством для закрытия дыр в бюджете существенно возрастает», — пояснил Мащенко.

«Разумеется, не стоит ожидать краха российской валюты в скором времени, однако подготовится к грядущим событиям определенно нужно», — считает эксперт.

«В ближайшие две недели отечественные экспортеры будут обменивать валютную выручку для уплаты НДПИ, размер которого может достигнуть 200−300 млрд рублей, что должно благотворно сказаться на курсе», — сказал Мащенко.

«В отсутствии сильных геополитических новостей рубль продолжит оставаться вблизи отметки 60 за доллар и 71 за евро, слабо реагируя на новостные события», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 14 августа Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара вырос на 26 копеек и составил 60,12 рубля. Курс евро вырос на 48 копеек и достиг 70,75 рубля.