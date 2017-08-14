Великий Новгород, 15 августа, 2017, 02:02 — ИА Регнум. До дня выборов губернаторов остается около месяца. Чем решила оживить ЛДПР картину новгородского выборного вече, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматы

Мощным предвыборным ходом ЛДПР явилось ни много ни мало включение в списки кандидатов «легендарной личности национального масштаба». Этой личностью оказался политик из 90-х годов Александр Руцкой. Звание генерал-майора авиации дает Руцкому право оказаться в Совете Федерации без прописки на Новгородской земле. Но только в случае победы кандидата в губернаторы от ЛДПР Антона Морозова.

Новгородский политолог и социолог Александр Жуковский считает, что «революционные картинки», связанные с девяностыми, внесут политическое оживление в избирательную кампанию региона. Возможно, не помешало бы даже появление некой решительной фигуры на танке. Новгородские либерал-демократы анонсируют Руцкого как специалиста по политическому пространству России и спасителя региона от возможного банкротства. Методы такового спасения пока что не уточняются.

Подробнее о других кандидатах читайте в статье: Выборы губернатора с суетой вокруг сенатора

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