Кемерово, 14 августа, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В конце минувшей недели в Кемерово прибыл чартерный рейс из Москвы, на котором, как утверждает местная пресса, в столицу Кузбасса прибыл губернатор Аман Тулеев. Возвращение Тулеева произошло на фоне активизации слухов о его скорой отставке. Достоверной информации о состоянии здоровья губернатора Кемеровской области и его планах до сих пор нет.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

12 августа кемеровский сайт VSE42.RU сообщил, что в местный аэропорт прибыл спецрейс, на котором в Кемерово из Москвы вернулся губернатор Аман Тулеев. В аэропорту его встречали несколько автомобилей и ряд высокопоставленных чиновников, в том числе вице-губернатор Валерий Цой, который курирует вопросы медицины.

Бывший пресс-секретарь губернатора, а ныне депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Facebook, что со здоровьем Тулеева «всё стало лучше», и скоро он выйдет на работу.

ИА REGNUM не удалось получить официальный комментарий в областной администрации по поводу возвращения Тулеева и его дальнейших планов. В некоторых СМИ проскользнул весьма лаконичный ответ пресс-службы о том, что губернатор действительно вернулся в Кемерово.

Читайте также: Губернатор Тулеев не вышел из отпуска: «Кузбасс ждут большие изменения»

Напомним, Аман Тулеев находится в отпуске уже с 22 мая. Его выход на работу несколько раз откладывался, в связи с чем в области стали распространяться слухи о том, что у 73-летнего главы региона большие проблемы со здоровьем. Более того, в прессе стали мелькать сообщения о том, что Тулеев уже написал заявление об отставке и подаст его сразу после выписки из больницы. Пресс-службе губернатора пришлось «раскрыть карты» и сообщить, что руководитель действительно находится на лечении в Москве, но ситуация не столь драматична. «Аман Тулеев вернётся к работе в областной администрации, как только ему разрешат врачи», — говорил начальник главного управления по работе со СМИ в регионе Алексей Доронгов.

Незадолго до возвращения в Кузбасс в прессе появились сообщения о том, что Кремль, дескать, планирует заменить нескольких губернаторов, в том числе и губернатора Кузбасса.

«Ситуация в области, конечно, сложилась весьма тревожная, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Выстроенная Тулеевым система власти «заточена» лично под него, поэтому сейчас в политических кругах Кузбасса очень неспокойно. Похоже, у некоторых игроков есть желание приступить к дележке власти, однако они очень опасаются фальстарта, который может означать для них серьезный проигрыш. Прогнозировать, как будет развиваться ситуация, достаточно сложно. Но я уверен, что в Кремле уделяют Кузбассу сейчас очень пристальное внимание».

Политолог констатирует, что глава региона на самом деле до сих пор очень силен, и вся политическая и административная власть сосредоточена в его руках. «Нет никаких сомнений в том, что без одобрения Тулеева преемника ему подбирать не будут. Но очевидно, что эпоха Тулеева заканчивается», — сказал эксперт.

Читайте также: СМИ: в Москве составили список из 20 претендентов на пост главы Кузбасса

Среди политиков циркулируют слухи о том, что администрация президента сформировала список из 20 претендентов на пост губернатора Кемеровской области. В нём, в частности, значатся первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Сам Тулеев якобы лоббирует кандидатуру Исламова, а в Кремле ряд влиятельных групп делают ставку на Сергея Носова.

Отметим, Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1 июля 1997 года.