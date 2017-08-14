Ярославль, 14 августа, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня многодетные родители Ярославской области проводят серию одиночных пикетов на Советской площади и у мэрии города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Многодетные семьи проводят серию пикетов

Напомним, изначально многодетные семьи намеревались провести митинг, но он не был согласован властями, так как на Советской площади ведутся работы по реконструкции.

Поэтому было решено пойти по пути одиночных пикетов, расставив цепь из родителей с плакатами через каждые 50 метров, чтобы оцепить всю площадь. Как пояснили сегодня организаторы, появились 10 точек, на каждой точке по два человека, которые будут сменять друг друга.

«Наша цель — привлечь внимание к проблемам многодетных семей, которые сегодня «замыливаются». Мы не можем попасть на встречу ни к врио губернатора, ни к мэру, нас все время отправляют к общественникам, которые фактически всем докладывают, что у нас все хорошо, хотя проблем очень много. И мы предлагаем готовые решения, которые реально простимулируют людей самостоятельно что-то делать, надо им просто чуть-чуть помочь, причем не деньгами. Нужно просто идти навстречу в желании самостоятельно искать землю, потому что закон дает это право, в желании самостоятельно брать жилье в ипотеку, при этом родителей подстраховать на случай потери работы. Мы предлагаем — но нас никто не слышит, даже не пытаются рассмотреть наши инициативы. Любые наши попытки поучаствовать в конкурсах пресекаются на корню: настолько люди не хотят, чтобы многодетные показали, что они не просто какие-то попрошайки, неудачники, что они действительно активная, социально ориентированная группа. Именно к этому мы и хотим привлечь сегодня внимание, потому что о наших проблемах, к сожалению, руководство области наверняка даже не знает. И мы готовы участвовать в решении этих проблем, предлагать готовые варианты», — сообщила вице-председатель общественной организации «Многодетные семьи Ярославии» Елена Воронина.

.