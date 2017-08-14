Валдай, Новгородская область, 14 августа, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Город Валдай Новгородской области больше всего пострадал от шквалистого ветра с грозой 13 августа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в социальных сетях и на сайте города Валдай valday.com обсуждают последствия стихии, которую назвали «ураганом 80-го уровня».

Valday.com Ураган 13.08.17, надвигается

«Что-то внутри меня подсказало, что надо ехать снимать. А когда снял, подсказало, что надо постоять ещё и подождать, что будет дальше. А когда стало совсем страшно, что-то мне подсказало, что надо бежать. А страшно было очень, особенно за пару минут до того, как дунуло. Такое ощущение, будто односекундно воздух поменяли вокруг, просто вот все молекулы в пространстве, и как-то сильно не по себе стало, до мурашек», — написал на своей странице в Facebook валдайский фотограф Тимофей Шутов.

На его снимках видно, и как стихия надвигалась на город и какие оставила последствия. Почти полностью перекрытой упавшими деревьями оказалась улица Народная. Завалы образовались на Комсомольском и Советском проспектах, на Октябрьской и Февральской улицах, но больше всего пострадали парки. По словам очевидцев, деревья «валило пачками». Сильно поредел Летний сад у Музея колоколов, заваленной деревьями оказалась «Поляна сказок» у Валдайского озера, парк на Кузнечной площади.

Старожилы вспоминают, что в последний раз столь сильный ураган был в Валдае в 1980-х.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления МЧС, в Валдайском районе повалено более 150 деревьев. По девяти улицам в Валдае и пяти дорогам местного значения в районе было затруднено движение. В результате падения дерева в Валдае пострадал человек.

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