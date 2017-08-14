Москва, 14 августа, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В Москве 14 августа ожидается выпадение осадков от 13 до 20% месячной нормы. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».

ИА REGNUM Ливень в Москве

По данным синоптиков, на столицу прольется от 10 до 15 мм осадков. При этом норма для последнего летнего месяца составляет 77 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС предупредило москвичей о возможном граде и шквалистом ветре с порывами до 20 м/с. Погоду в Москве и области 14 августа формирует холодный атмосферный фронт.

По данным синоптиков, днем 14 августа в столице ожидается 24−26 градусов тепла. При этом с северо-запада на Московский регион надвигается грозовой фронт, несущий с собой ливни. Местами прольются осадки до 50 мм/ч.

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