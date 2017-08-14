Москва, 14 августа, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Мировые рынки решили начать новую торговую неделю (14 августа) с «чистого листа», отбросив в сторону геополитические страхи, которые, если не будет новой волны нагнетания обстановки между Штатами и КНДР, действительно отойдут на задний план, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

ИА REGNUM Курс валют

Тем более на этой неделе, по его мнению, игрокам предстоит переварить немало интересных экономических отчетов, включая розничные продажи в США, инфляцию в еврозоне и протоколы заседаний ЕЦБ и ФРС.

«На фоне угасания бегства от рисков азиатские площадки сегодня подросли, однако более уверенной динамике воспрепятствовали данные из Китая, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Объем промпроизводства замедлил рост с 7,6% до 6,2% против ожидавшегося результата на уровне 7,2%, тогда как розничные продажи выросли на 10,4% против прогноза 10,8%. Впрочем, ничего катастрофичного свежий блок статистики не принес, и опасения «жесткой посадки» остаются умеренными», — пояснил эксперт.

«Позитивный внешний фон позволил российским индексам подрасти в начале торговой сессии. После просадки на минувшей неделе бенчмарки могут получить неплохой шанс на восстановление от привлекательных для покупок уровней. ММВБ, которая в первый час торгов вернулась выше уровня 1950 пунктов, необходимо прорваться выше 1980 пунктов для улучшения краткосрочного настроя», — отметил Мельников.

«14 августа рубль открылся гэпом вверх в основном на фоне всеобщего ослабления давления на рисковые активы. При этом со стороны нефти по-прежнему не приходит ощутимой поддержки. Brent осциллирует вокруг отметки $52, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения. Пока поводов для решительного возобновления подъема не наблюдается, — считает он. — Потенциал укрепления сдерживает «осадок» от пятничных данных Baker Hughes, отразивших рост числа буровых на три единицы».

«Доллар пытается привлечь спрос, но еще не остывшие впечатления от пятничного отчета по американской инфляции сдерживают потенциал валюты. На этой неделе валюте предстоит пройти еще несколько важных испытаний важной статистикой, включающей показатели розничных продаж и деловой активности», — сказал Мельников.

«Также не останется без внимания и протокол заседания ФРС. Но вряд ли с этого фронта появятся известия, которые вернут веру игроков в декабрьское повышение ставки, ожидания относительно которого после данных по инфляции упали до 30% от 45% неделей ранее», — полагает эксперт.