Москва, 14 августа, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Пассажирам высокоскоростных поездов «Сапсан», прибывших в пункт назначения с опозданием из-за временного отключения электричества на участке Алешинка — Угловка, выплатят компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

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"За доставленные неудобства пассажирам скоростных поездов «Сапсан», прибывшим в пункт назначения с задержкой в пути от 1 до 2 часов, будет выплачена денежная компенсация в размере 25% от стоимости билета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ОАО «РЖД» добавили, что если задержка пассажиров продлилась более двух часов, размер компенсации составит 50% от стоимости билета.

Ранее в ГУ МЧС России по Новгородской области сообщили, что 13 августа в результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории региона произошло отключение энергоснабжения путепроводов на «Октябрьской железной дороге».

Таким образом, движение поездов на линии Москва — Санкт-Петербург было временно приостановлено.