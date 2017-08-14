Париж, 14 августа, 2017, 10:45 — ИА Регнум. «Если вам не удалось начать делать политику в первые 100 дней после пришествия к власти, вы не сделаете уже ничего», — цитирует французское издание Journal du Dimanche Жака Аттали, одного из наставников нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, в статье, посвященной первому юбилею на высшем государственном посту нынешнего хозяина Елисейского дворца.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Медовый трехмесячник оказался несколько горьким из-за солидного падения рейтинга, — комментирует событие парижский корреспондент испанской El País Сильвия Айюсо. — А осень для Макрона ожидается боевой — ему предстоит запустить планируемые реформы трудового законодательства и настоять на существенной экономии бюджета страны».

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По мнению испанского издания, «Макрон довольно эффектно выглядел на внешнем «рынке», сумел расположить к себе ведущего партнера по ЕС — Германию и добиться поддержки у Меркель, а также достиг взаимопонимания с Трампом и уважения у Путина. А вот внутри страны сильно сдал позиции, расставшись с четырьмя министрами плюс рассорившись с начальником генштаба генералом Пьером де Вилье.

«Спор с генералом вообще представляется как авторитарный удар кулаком, — отмечает французская Le Figaro. — Согласно последнему опросу социологической службы IFOP, рейтинг Макрона падает стремительнее, чем у его предшественников Саркози и Олланда. Сейчас только 36% французов одобряют его деятельность на высшем посту в государстве, а 64% недовольны им. А всего месяц назад СМИ переживали, что количество одобряющих работу Макрона за два месяца, прошедшие с момента выборов снизилось с 64% до 54%».

Социологи обращают внимание, что даже «ни рыба, ни мясо» Олланд имел после первых ста дней правления на 10% больше сторонников. Сейчас только 23% жителей Франции считают, что ситуация меняется к лучшему, 38% уверены, что не меняется ничего, а 39% полагают, что все ухудшается.

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