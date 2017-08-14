Челябинск, 14 августа, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Памятник-паровоз «Красный коммунар» в парке имени А.С. Пушкина обветшал. Вопрос обновления внешнего вида крупного объекта встал перед проведением дня города Челябинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кудревцева Паровоз Ес-350 «Красный коммунар»

К властям города обратился неравнодушный челябинец, которому не понравился внешний вид памятника. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в челябинском музее истории РЖД, раньше за внешним видом художественного объекта следили сотрудники Локомотивного депо города, однако в настоящее время непонятно, кому принадлежит паровоз.

«Этого памятника на балансе РЖД нету. Мы писали письма и в Минкульт, и в другие инстанции, что ни у нашей дороги (ЮУЖД — ИА REGNUM ), ни у РЖД на балансе этого памятника нет. Сейчас, насколько мне известно, тот кто проявил инициативу — ищет собственника памятника», — ведущий методист челябинского музея истории РЖД Марина Воронкова.

В настоящее время, по словам сотрудницы музея, кто-то из жителей Челябинска обратился к властям города, и указал, что памятник находится в «безобразном состоянии», начал ржаветь. При этом, уже были обращения в челябинский музей истории РЖД, который отправлял письма с пояснениями в адрес запрашивающих информацию по статусу паровоза «Красный коммунар».

«Давным давно, в 60-е годы, памятник был установлен, а в 70-е года он относился к Детской железной дороге в Челябинске. Возле него проводились митинги и прочие мероприятия. Красило его всегда челябинское Локомотивное депо. Пять-десять лет назад на паровозе еще была изображена картина одного художника, его уже тогда не было в живых, так вот когда его в очередной раз обновляли, то просто покрасили в красный цвет. Этим занималось Локомотивное депо, но на балансе он у них тоже не стоял», — пояснила Марина Воронкова.

В челябинском Локомотивном депо пояснили, что в настоящее время предприятие не является подразделением РЖД, а выделено в самостоятельный хозяйствующий субъект — сервисную компанию. В депо предположили, что в связи с многочисленными реорганизациями на РЖД, балансодержателем может быть административно-хозяйственный центр (АХЦ) ЮУЖД.

Отметим, у челябинского музея истории РЖД неподалёку от челябинского железнодорожного вокзала, на железнодорожном ответвлении, под открытым небом имеется музей подвижного состава. Несколько десятков паровозов, вагонов, локомотивов разных эпох расположены на рельсах и являются действующими экспонатами, в которых проходят экскурсии.

В настоящее время балансодержатель паровоза «Красный коммнар» выясняется. В случае, если в течение двух месяцев он не будет найден, муниципалитет города Челябинска планирует взять объект на свой баланс.