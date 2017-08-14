Ярославль, 14 августа, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле началось общественное обсуждение проекта освещения объекта культурного наследия федерального значения — церкви Ильи Пророка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области

Проект освещения церкви Ильи Пророка был размещен для публичного обсуждения 11 августа

Перед тем, как провести работы на объекте культурного наследия, их проект должен быть вынесен на общественное обсуждение. На сайте департамента охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области размещен акт государственной историко-культурной экспертизы, которая проводилась по заказу ООО «АвангардСтрой» из Московской области. Эксперт Елена Скрынникова считает, что осветительные мачты не будут мешать восприятию церкви Ильи Пророка.

Из проектной документации, размещённой на сайте госзакупок, следует, что чугунные опоры все же будут высотой 4,3 метра: «фонарь светодиодный на чугунной опоре высотой 4,3 м в комплекте с декоративным литым кронштейном и двумя светодиодными светильниками мощностью 50 Вт каждый». Предусмотрена антивандальная система декоративного освещения деревьев в комплекте со светодиодным прожектором 35 Вт. Окончание работ назначено на 17 октября.

Между тем градозащитница Ольга Мазанова отмечает, что высота опор, согласно проекту, все же должна быть 8 метров. Всего планируют установить 10 опор.

Мнение эксперта идет вразрез с заключением международного совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). ИКОМОС — крупнейшая международная организация, занимающая сохранением культурного наследия. Россия входит в эту организация с момента создания — с 1965 года.

«По моему предложению совет национального комитета ИКОМОС, а туда входит 20 экспертов, рассмотрели проект осветительных мачт у церкви Ильи Пророка и единогласно дали заключение, что такое решение вопроса неуместно. Гораздо лучше, по мнению специалистов, разместить прожектора на уровне земли. Свое заключение мы направили в Министерство культуры, которое в конечном счете будет принимать решение» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Проект освещения церкви Ильи Пророка был размещен для публичного обсуждения 11 августа. Всем желающим дается 14 рабочих дней для высказывания своих мнений по этому поводу. Затем проект отправится в Минкульт для обсуждения и принятия решения.