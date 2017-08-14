Екатеринбург, 14 августа, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Свердловской области очередной этап борьбы с так называемой борзотой, на которую ещё 9 июля президент России Владимир Путин указал главе региона Евгению Куйвашеву. Учредитель нижнетагильского предприятия получил обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса России, а некоторые должники поспешили расплатиться с работниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, 9 июля президент Путин передал Куйвашеву обращения свердловчан на «Прямую линию». Среди них было и письмо сотрудников ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». Руководство предприятия пообещало им выдать долги по зарплате только если попросит глава государства. Владимир Путин возмутился такой «борзотой» и потребовал от Куйвашева разобраться в происходящем.

Уже 10 августа 195 работникам начали выплачивать долги — более 13 млн рублей. С невиданной скоростью закрутилось и возбуждённое ранее по факту невыплаты денег уголовное дело. В ситуацию вмешался лично глава СКР Александр Бастрыкин. Результат — через месяц следователи созрели для предъявления учредителю предприятия окончательного обвинения. Ему вменили частичную невыплату зарплаты в течение более трёх месяцев, полную невыплату денег в течение боле двух месяцев, а также мошенничество в особо крупном размере и сокрытие денежных средств организации от налогов.

Обвиняемый сейчас находится под арестом. Арестовано несколько объектов недвижимости и счетов, которые принадлежат данному гражданину. В ближайшее время состоится суд.

А тем временем некоторые местные должники после этого случая расплатились со своими работниками. Отдельные СМИ уже заявили о том, что к этому их подтолкнуло вмешательство Путина в ситуацию с нижнетагильским заводом и последующие действия силовиков.

Впрочем, не всё так гладко. Руководство ООО «Дельта» задолжало своим работникам с октября 2016 года по июль 2017-го 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, как следует из данных Свердловскстата, на 1 августа 2017 года в сравнении с 1 июля размер задолженности по зарплате, наоборот, вырос, в 1,9 раза. К 1 августа он составлял 1 млн 945 тыс. рублей.

Наиболее полные данные по задолженности перед работниками — у Роструда. Впрочем, получить их корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось — в управлении данной структуры по Свердловской области заявили, что не готовы предоставить такую информацию. Не помогло узнать цифры и исследование официального сайта инспекции. Данных там просто не оказалось, а некоторые сведения и вовсе сильно устарели.