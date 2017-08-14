Москва, 14 августа, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Нина Дорошина, исполнившая главную роль в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби», находится в тяжелом состоянии. Народная артистка России потеряла возможность ходить, передает РЕН ТВ.

Цитата к ф «Любовь и голуби». реж. Владимир Меньшов. 1887. СССР Нина Дорошина

Как пояснила Нина Дорошина, долгое время она провела в больнице, из-за чего теперь отнялись ноги. Несколько лет назад актриса перенесла инфаркт и ее самочувствие резко ухудшилось.

«У меня нерабочее состояние. Мне приходят делать уколы, каждый день приезжает неотложка. У меня с ногами очень плохо», — рассказала 82-летняя актриса.

Артистка добавила, что ей необходимы занятия со спортивным врачом — это поможет вновь встать на ноги. Дорошина пояснила, что уже попросила помощи у тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Напомним, лирическая комедия «Любовь и голуби» вышла на советские экраны в 1984 году. Помимо Нины Дорошиной, в главных ролях снялись Александр Михайлов и Людмила Гурченко.

Картина «Любовь и голуби» принесла Дорошиной всенародную любовь. До работы в ней актриса снялась в фильмах «Человек родился», «По семейным обстоятельствам», «Первый троллейбус».