Валдай, Новгородская область, 14 августа, 2017, 10:06 — ИА Регнум. В результате шквалистого ветра, который прошёл по Новгородской области 13 августа, произошло нарушение электроснабжения на железной дороге Санкт-Петербург — Москва, в результате которого было задержано восемь поездов. Об этом сегодня, 14 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

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По данным Октябрьской железной дороги, задержанных поездов было больше.

По уточнённым данным, были задержаны «Сапсаны» №№ 766 и 768 сообщением Москва — Санкт-Петербург и восемь встречных «Сапсанов» сообщением Санкт-Петербург — Москва (№777, 769, 771, 770, 772, 770, 773, 775). Также с опозданием в Санкт-Петербург прибудет фирменный скоростной поезд №748 «Невский экспресс». Кроме того, были задержаны пассажирские поезда №49 Санкт-Петербург — Кисловодск и №227 Санкт-Петербург — Новороссийск.

Отключение энергии на железной дороге произошло в 15:47 13 августа. Поезда встали на перегоне Алешинка — Угловка в Окуловском районе Новгородской области.

«Произошло отключение линий внешнего электроснабжения Тверьэнерго — филиала ОАО «МРСК Центра», питающих тяговые подстанции ОАО «РЖД», в связи с чем пропало напряжение в контактной сети», — пояснили в пресс-службе ОЖД.

Восстановить движение удалось только почти через три часа, к 18:30. До этого времени движение поездов, в том числе высокоскоростных «Сапсанов», было организовано при помощи тепловозной тяги. В итоге задержка в пути поездов составила от 60 до 119 минут. Пассажирам пообещали выплатить компенсации.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, в населённых пунктах Валдайского и Окуловского районов Новгородской области было нарушено электроснабжение. Больше всего из-за шквалистого ветра пострадал Валдай: в районе повалены более 150 деревьев, затруднено движение по девяти улицам в райцентре и пяти дорогам местного значения в Валдайском районе. В результате падения дерева в Валдае пострадал человек.

«В настоящее время угрозы его жизни нет», — отметили в МЧС.

В настоящее время в регионе создан оперативный штаб ликвидации последствий ЧС, в Валдайский район направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Новгородской области для ликвидации последствий непогоды. Все поваленные деревья с проезжей части автомобильных дорог уже убраны. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.