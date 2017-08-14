Сочи, Краснодарский край, 14 августа, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Воскресное утро жителей Курортного проспекта Сочи омрачил канализационный казус. Грязная вода, от которой исходил характерный для нечистот запах, залила одну из полос проезжей части, а также тротуар. Видео с «коммунальным» безобразием в сеть выложила местная жительница.

Sochiadm.ru Слив нечистот

Видео разместил Иван Демидченко

По её словам, сброс произошел в ночь с субботы на воскресенье 13 августа, причем нечистоты сливались всю ночь, благополучно стекая в ливневую канализацию. Оттуда они с большой долей вероятности могли попасть и в море. Источником загрязнения, как удалось выяснить автору ролика, стала стройка одного из крупных жилых комплексов в центре города. Попасть за большие закрытые на замок ворота женщине не удалось.

Читайте также: Сочи: курорт мирового уровня или помойка вселенского масштаба?

Дойдёт ли дело о сливе нечистот до контролирующих органов или останется только на совести нарушителей, пока неизвестно.

Напомним, проблема со сливом канализационных стоков в Сочи не нова. Борьба с незаконными сбросами ведётся в городе-курорте как минимум лет шесть. В каждом районе курорта работает специальная группа из чиновников, коммунальщиков и полицейских. Только за первые четыре месяца 2017 года в Сочи было обследовано более 13 тысяч объектов, выдано больше пяти тысяч предписаний. В настоящее время решения в отношении нарушителей принимаются жесткие — немедленное отключение водоснабжения.

Ранее по теме: Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?

На Кубани произошла экологическая катастрофа на реке Псахе: фоторепортаж

Улучшить ситуацию с незаконным сбросом канализации на рельеф и в ливнёвки также призвано и строительство новых коллекторов. Так, буквально в конце прошедшей недели такой объект завершили возводить на улице Целинной. Технические условия выполнены, договоры с Водоканалом подготовлены, уже начались подключения. Но работа по канализованию Целинной еще не завершена.

«По улице Целинной проведена большая работа, сложный объект реализован. Есть возможность подсоединения около сотни домов частного сектора. Остался другой склон улицы Целинной, где продолжится работа. Сейчас в работе улицы Пластунская, улица Абовяна. Весь участок будет канализован», — отметил помощник первого заместителя главы города Александр Плотников.

В настоящее время в городе проводится большая программа по канализированию всего курорта. Как пояснили в мэрии, основная задача — полностью исключить незаконный слив сточных вод на рельеф.

Помимо строительства новых коллекторов, ведется и работа по прочистке старых. Так, в мае 2017 года власти Сочи были готовы потратить более 3,1 млн рублей на выполнение таких работ по двум адресам. В итоге тендер выиграла фирма из города Волжского Волгоградской области. Прочистить наружную канализацию (канализационные сети, дождевая канализация, внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации, внутриплощадочные сети ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков, ливнесток), компания оказалась готова за 1,65 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Сочи в устье реки Мзымты оторвалась и всплыла часть глубоководного выпуска — 200-метровая полиэтиленовая труба. Как определили сотрудники сочинского водоканала, это часть олимпийской инфраструктуры. При этом основной коллектор, протяженностью более 2 км, остался неповрежденным. Озвучивались две возможные причины аварии — некачественная сварка в месте крепления шва и сильный шторм. Ещё один кусок трубы длиной почти в 30 метров был замечен очевидцами в Черном море в апреле 2017 года. Видео дрейфующей трубы сочинцы выложили в Сеть. В конце июня 2017 года 100-метровая часть трубы глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений оторвалась и дрейфовала вдоль побережья курорта.

На восстановительные работы власти города решили выделились МУП «Водоканал» 70 млн рублей, однако они не завершены до сих пор.

Добавим, что резкий сброс жидкости темного цвета из ливневой канализации произошёл в начале августа на пляже Чкаловский в Адлере. «Черный» поток, льющийся из земли прямо в море, изрядно напугал туристов.

Автор видео: Макс Портал