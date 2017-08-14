Владивосток, 14 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В Приморском крае летом расширился ассортимент продукции, выпускаемой местными фермерами. Вместо китайских помидоров за 110 рублей и выше корреспондент ИА REGNUM нашёл на прилавках одного из супермаркетов во Владивостоке местные помидоры за 60 рублей за кг. Однако если импортозамещение в случае с овощами частично работает, то с фруктами — категорически нет.

ИА REGNUM Цены на яблоки в магазинах Владивостока

ИА REGNUM Цены на сезонные бахчевые

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Приморские огурцы во Владивостоке можно купить от 29,95 рубля за килограмм, китайского аналога на прилавках не нашлось. Помидоры — от 60 рублей до 91 рубля за килограмм, при этом китайские помидоры стоят от 110 рублей до 149 рублей.

ИА REGNUM Ассортимент

Приморский картофель — 40 рублей, белокочанная капуста — 43 рубля, свёкла — 24 рубля, баклажаны — 59 рублей. Приморский перец стоит 72 рубля за килограмм, из КНР — от 99 рублей до 124 рублей.

ИА REGNUM Прилавок супермаркета во Владивостоке

Арбузы — 17 рублей, дыни — 69 рублей. Местных яблок в торговой точке не оказалось, ценовой диапазон на импортные яблоки колеблется от 103 рублей до 175 рублей. Груши тоже только привозные и стоят от 134 рублей до 207 рублей за килограмм.

ИА REGNUM Импортные груши в магазинах Владивостока

Репчатый лук из КНР — 29 рублей, красный лук — 58 рублей.

Яйца из соседнего Хабаровского края продают за 43 рубля, местный производитель выставил десяток яиц стоимостью от 54 рублей до 64 рублей в зависимости от категории. Нижний порог цены на муку составляет 28 рублей, гречка — от 46 рублей, рис — от 44 рублей, овсянка — от 26 рублей, подсолнечное масло — от 64 рублей.

ИА REGNUM Прилавок супермаркета во Владивостоке

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным Приморскстата, за январь — июль 2017 года на территории региона овощи в целом упали в цене на 17%, фрукты — на 1,6%. Вместе с тем на 8% подорожал картофель, яблоки — на 2,4%, виноград — на 12,8%, свёкла — в 1,3 раза. На 28,5% подорожала охлаждённая и мороженая рыба лососевых пород, на 4,2% выросла стоимость молока, сыры — до 4,1%. Куриные яйца подешевели на 24,7%, гречка — на 22,2%.