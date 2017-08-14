Курган, 14 августа, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Кургане уже несколько дней подряд на одном из памятников висит обрывок Знамени Победы. Знамя было приведено в негодность неизвестными вандалами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Найман Знамя Победы на танке в Кургане

Один из местных жителей обратился в городской отдел культуры с просьбой устранить данную ситуацию. Оттуда информация была перенаправлена в отдел дорожного строительства и благоустройства города. В итоге был получен ответ, что в течение десять дней знамя будет демонтировано.

«Знамя на этом памятнике было установлено незаконно, сам памятник такого элемента как знамя не содержит, заключим договор, найдём подрядную организацию и снимем знамя», — сообщили в мэрии.

Впрочем, местный житель, обративший внимание на инцидент со Знаменем Победы, не соглашается с его демонтажом.

«Знамя Победы уже довольно давно украшает памятник, и нужно установить новое знамя», — сообщил житель Кургана.

Напомним, что танк Т-34 стоит на постаменте в районе «Энергетики» города Кургана в месте пересечения улицы Коли Мяготина и проспекта Конституции. Установлен он был на 40-летие Победы в 1985 году в честь 25-го учебного танкового полка, который формировался в нынешней столице Зауралья.