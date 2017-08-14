Вашингтон, 14 августа, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Ответные меры руководства Российской Федерации в отношении дипломатов США не ухудшили отношений с официальным Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее словам, несколько лет назад администрация президента США сама «заморозила» взаимодействие и сотрудничество с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ приняли решение сократить количество американских дипломатов и технических специалистов, работающих в димписии, до 455 человек.

Решение Москвы, как не раз подчеркивали официальные лица РФ, было принято не на пустом месте. Свою роль сыграла ситуация с арестом российской дипломатической собственности в США. Но окончательное решение было принято после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о введении нового пакета санкций в отношении России.

Читайте также: Трамп обещал ответить Москве на высылку дипломатов и назвал срок