Якутск, 14 августа, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Раздавать гектары Дальнего Востока имеет смысл только в том случае, если люди сразу смогут им воспользоваться, и только тем, кто на это способен. Такое мнение высказал русский философ и писатель, председатель «Изборского клуба» Александр Проханов.

Lipetskinfo.ru Александр Проханов

В интервью YakutifMedia он также выразил опасения, что идея раздачи больших участков земли хоть и хорошая, но может захлебнуться, как всегда, в бюрократии.

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«В голом виде эту идею даже не стоит рассматривать, — уверен Проханов. — Она должна сопровождаться множеством пояснений и социально-экономических мероприятий. Трудиться на Дальнем Востоке очень трудно. Нарежут этот гектар где-нибудь в семистах километрах от центра, Уссурийска или Хабаровска, в тайге, куда и троп-то нет. Сама по себе идея оснащения человека собственной землёй — восхитительна. Конечно, это привязывает человека. Это столыпинская идея. Но как бы она не оказалась блефом. Конечно, этот гектар должен сопровождаться субсидиями, созданием земельных банков. Гектар должен вручаться человеку уже почти готовым для обработки и применения. И сам человек должен пройти тестирование, это должен быть благородный человек, хозяйственный, чтобы это не был пропойца, фигляр».

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В целом, говоря о развитии Дальнего Востока, он придерживается гипотезы, которую сам называет мрачной: «Как только последний житель Дальнего Востока уедет, улетит последним самолетом, я думаю, начнут прибывать корабли, самолёты, «моржи» с китайцами, японцами северными корейцами. И Дальний Восток перестанет говорить на русском языке».

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При этом Александр Проханов констатирует, что отсутствие русскоговорящих людей не помешает Дальнему Востоку остаться русским, и выражает уверенность в том, что его предположение не сбудется, «а отток с Дальнего Востока стабилизируется».

«Для этого правительством принимаются меры, туда закачиваются немалые деньги, развитие Дальнего Востока предопределено. Инвестиции европейские, китайские, японские начнут поступать, — выразил надежду председатель «Изборского клуба». — Дальний Восток нам важен как некая фабрика русского характера, место, которое должно порождать в русских людях новый прилив пассионарности».

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Как сообщало ИА REGNUM, развитие Дальнего Востока пока идёт с переменным успехом. Развиваться региону мешают бюрократия, проволочки и административные барьеры, констатировали 29 июня представители Генпрокуратуры и Минвостокразвития. По итогам 2015 года правительство признало программу развития Дальнего Востока и Забайкалья наименее эффективной в РФ, в связи с чем её финансирование собирались урезать в 20 раз, но, возможно, из-за повышенного внимания СМИ к этой теме планы были затем изменены.

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