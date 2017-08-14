Москва, 14 августа, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В Москве утверждены первые адреса площадок, куда будут переселяться жители пятиэтажек в рамках программы реновации. Об этом сегодня, 14 августа, заявил заммэра Марат Хуснуллин, пишут «Ведомости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Столичные власти сейчас рассматривают сразу 323 стартовые площадки, на которых будет возведено 5,8 млн кв. м. жилья.

В первом списке насчитывается 113 площадок, отобранных мэрией. Сейчас больше всего готовых домов под отделку на севере Москвы, в Бескудниковском районе, ещё два дома в Восточном округе. В Северном Измайлово и на 5-й Парковой улице.

Несколько жилых домов построили на западе столицы, в том числе на проспекте Вернадского. В них сделают ремонт комфорт-класса, который отвечает требованиям реновации.

Некоторые дома можно отнести к бизнес-классу. В том числе квартал между Ленинским проспектом и проспектом Вернадского, а также улицами Удальцова и Лобачевского.

При этом, по словам Хуснуллина, часть подобранных участков для застройки пока даже не имеет адреса — это пустыри между домами, свободные участки внутри микрорайонов или паркинги.

О юго-востоке столице, где ожидается самое массовое переселение, пока ничего не сообщается.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 июля 2017 года. Всего в нее вошло 5144 дома, в которых проживает около миллиона москвичей. Реновационные дома возводит муниципальное предприятие Управление гражданского строительства. Программа реновации затронет около 1 миллиона москвичей.

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Как сообщало ИА REGNUM, после объявления о начале программы в Москве прошла серия митингов протеста. Среди главных доводов против программы митингующие отмечали отсутствие ясных критериев признания жилья ветхим, из-за чего к проекту сноса можно присоединить практически любой дом, прогнозируемый рост махинаций в сфере недвижимости и страх потерять часть реальной рыночной стоимости квартир.

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