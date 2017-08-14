Пекин, 14 августа, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 14 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6601 юаня за доллар. Таким образом, уже пятый рабочий день подряд китайская валюта продолжает укрепляться, на этот раз «отыграв» у доллара еще 41 базисный пункт.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

По итогам завершившейся 33-й недели доллар США ослаб на 586 базисных пунктов. С учетом изменения курса, зарегистрированного 14 августа, впервые за несколько лет юань последовательно укрепился более чем на 600 пунктов, пишет «Чжунго жибао».

Продолжительное укрепление национальной валюты не было спрогнозировано ни американскими, ни китайскими специалистами. Напротив, сразу после первого серьезного укрепления юаня западные аналитики прогнозировали «удешевление» китайской валюты.

Власти КНР отметили, что колебания курса вызваны финансовой активностью третьих стран, а также подчеркнули, что укрепление национальной валюты не скажется на темпы восстановления китайской экономики, так как скачки курса находятся в пределах 2%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 11 августа 2017 года центральный паритетный курс китайской валюты к американскому доллару составил 6,6642. Впервые за долгое время валюта КНР преодолела психологическую отметку 6,7 юаня за доллар.