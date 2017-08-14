Оренбург, 14 августа, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Минфин Оренбургской области подготовил проект приказа, согласно которому приостанавливается финансирование 29 муниципальных образований. Как сообщили в финансовом ведомстве корреспонденту ИА REGNUM, помощь из регионального бюджета прекращается в связи непредставлением документов и материалов, необходимых для формирования проекта областного и прогноза консолидированного бюджетов Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Oktogram Дом советов. Оренбург

Стоит отметить, что на территории региона 42 муниципальных образования, таким образом, большинство может временно лишиться материальной помощи из областной казны. Из-за нерасторопности чиновников муниципальных образований затягивается процесс формирования регионального бюджета. Мера призвана стимулировать муниципальных служащих к чёткому исполнению своих обязанностей и является временной. С предоставлением документов возобновится и бюджетное финансирование. В ведомстве сообщили, что утром 14 августа часть муниципальных образований уже предоставила необходимые документы. Проект приказа Минфина области заставил чиновников подсуетиться.

Добавим, что финансовая помощь всем муниципальным образованиям региона из бюджета Оренбургской области составляет в год примерно 3 млрд рублей.