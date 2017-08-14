Москва, 14 августа, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Операторы «большой четверки» ответили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на предупреждения о выравнивании цен в роуминге внутри сети и ходатайствовали об ознакомлении с отчетом службы, на основании которого были вынесены предупреждения, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

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Требование к сотовым операторам МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России было выдвинуто ФАС в июле. До 10−13 августа необходимо было либо выполнить требование, либо мотивировать отказ от исполнения.

В начале августа ФАС завела в отношении «большой четверки» дела по подозрению в монопольно высоких ценах на национальный роуминг. Комментировать ситуацию отказались «Мегафон» и Tele2, в МТС и «Вымпелкоме» на запросы издания не ответили.

Ранее оператор Tele2 заявил о технической невозможности реализовать предупреждение ФАС в 14-дневный срок. Также в «Мегафоне» не исключили обращение в суд с иском к ФАС, назвав сумму затрат в случае отмены внутрисетевого роуминга — несколько миллиардов рублей.

Сколько компании зарабатывают на внутрисетевом роуминге — неизвестно. По мнению ФАС, установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

Согласно закону, компаниям, занимающим доминирующее положение, запрещено ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом.