Всеволожск, Ленинградская область, 14 августа, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Компания Ford Sollers намерена увеличить выпуск продукции на своем заводе во Всеволожске, расположенном в Ленинградской области, где производятся модели Focus и Mondeo, об этом 13 августа сообщила газета «Ведомости».

Ford

Как сообщил журналистам представитель компании, согласно новым планам, объем производства планируется увеличить на 25−30%.

Он пояснил, что ранее планировалось увеличение выпуска продукции на 10%. При этом он ничего не сказал по поводу количественных показателей роста производства.

Издание, ссылаясь на собственные источники в компании, сообщает, что согласно изменившимся планам, в 2017 году с конвейера завода сойдет 20 тыс. автомобилей, это на 33% больше, чем в 2016 году.

Также сообщается, что пока не принято решение об увеличении объема выпуска продукции на остальных заводах компании, которые расположены в Татарии.

Напомним, завод Ford Sollers во Всеволожске 10 июля 2017 года отметил свое 15-летие, он был первым в России иностранным производством полного цикла. Пресс-служба компании сообщала, что за 15 лет с конвейера завода сошло более 700 тыс. машин.