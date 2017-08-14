Сеул, 14 августа, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Северная Корея до сих пор не освоила технологии, позволяющие осуществить возврат ракет в плотные слои атмосферы, для нанесения удара по объектам противника, считают военные Южной Кореи, сообщает 14 августа Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея

Тем не менее, уверены в оборонном ведомстве Южной Кореи, данная технология быстро развивается и будет доступна Пхеньяну в течение одного-двух лет.

Высокопоставленные официальные лица США также солидарны с оценкой Сеула: по их мнению, непосредственной угрозы для США со стороны Северной Кореи нет.

«И США, и Южная Корея не верят, что Северная Корея завершила разработку технологии возврата», — отметил представитель министерства обороны Южной Кореи.

«Мы не чувствуем, что они получили данную технологию, но это правда, что они близки к этому. Мы точно не можем определить, когда они ее получат, но, по нашим оценкам, это займет один-два года», — добавили в министерстве обороны.

Напомним, за последние недели ситуация вокруг КНДР значительно осложнилась. По мнению некоторых аналитиков, военный конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном стал весьма вероятным.