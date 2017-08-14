Оренбург, 14 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Оренбуржье отчиталось об исполнении бюджета за первое полугодие 2017 года. Согласно отчёту, доходная часть исполнена на 50,83%, а расходная — на 51,17% от плановых показателей. Таким образом, отмечается сбалансированность в поступлениях и расходовании бюджетных средств. Между тем регион обязан вернуть из доходной части 147 955 864,70 рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине области, это остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Цитата из м/ф «Утиные истории». реж Боб Хэтчкок, Джеймс Т. Уокер и др. 1990. США На вершине благополучия

Стоит отметить, что, согласно положениям Бюджетного кодекса РФ, неиспользованные денежные средства, которые выделялись регионам в качестве субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, должны быть возвращены в федеральный бюджет. Добавим, что, отчитываясь об исполнении бюджета за первое полугодие 2016 года, Минфин региона указал на обязательства Оренбуржья по возврату более 30,884 млн рублей.

Примечательно, что в 2017 году область сократила расходы на содержание губернатора. Несмотря на то, что плановая годовая сумма затрат осталась на уровне 2016 года — 3 965 500 рублей. Если в январе — июне 2016 года на содержание губернатора из бюджета ушло чуть более 1,424 млн рублей (35,91%), то в аналогичном периоде 2017 года — 1,345 млн рублей (33,92%).

Напомним, что весной большой резонанс вызвало финансирование поездки главы региона за счёт бюджета на инвестиционный форум в Сочи. Пребывание делегации в пятизвездочном отеле с 26 февраля по 1 марта стоило 546 тыс. рублей. Тогда вице-губернатор Вера Баширова в оправдание заявила, что организаторы мероприятия выдвинули определенные требования, поэтому проживание главы региона нельзя было организовать иначе.

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На содержание аппарата Законодательного собрания и правительства области отмечено незначительное увеличение расходов.

На нацбезопасность и правоохранительную деятельность в течение 2017 года запланировано израсходовать 306,197 млн рублей, уже потрачено 39,21%. В 2016 году за этот период было израсходовано 46,53%, а за год выделено 253,868 млн рублей. Нацоборона обойдется бюджету в 49,144 млн рублей, уже израсходовано 51,03% против прошлогодних 25,76% (сумма за 2016 год составила 50,372 млн рублей). На нацэкономику в 2016 году регион выделял 14,587 млн рублей, в 2017 году запланировано 14,389 млн рублей (уже израсходовано 50,26%, что примерно на уровне 2016 года).

Добавим, в целом на общегосударственные вопросы регион выделяет 2 166 222 889 рублей, тогда как в 2016 году сумма составляла 3 073 178 391 рубль.