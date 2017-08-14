Москва, 14 августа, 2017, 08:11 — ИА Регнум. В 2016 году хакеры похитили с банковских карточек граждан РФ около 650 млн рублей, что на 15% меньше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания.

geralt Хакеры. Двоичный код

Согласно результатам исследования, уменьшение связано с тем, что граждане РФ научились распознавать самые популярные схемы обмана. Например, если мошенники звонят и, представляясь сотрудниками банков, просят сообщить данные карточек.

Также хакеры высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, открывая которые, клиенты запускают вирус. Становится популярной и схема, когда мошенники предлагают внести задаток за покупку, например, автомобиля, на карточку и просят все данные карты и код авторизации, пришедший на телефон.

В ходе исследования была проанализирована информация более чем из сотни банков. По итогам 2017 года вновь ожидается рост хищений — до 750 млн рублей.

Хакеры не сдаются: так, они придумали схему, при которой клиенту звонят якобы из Налоговой службы и просят оплатить налоги. Принцип обмана тот же — мошенникам нужны данные карты, включая CVV-код и код с подтверждением, приходящий на телефон клиента.

Эксперты отметили, что нарушители используют как приманку новые сервисы дистанционной оплаты — например, Avito, а также появляющиеся платежные госуслуги — налоги, пошлины.