Москва, 14 августа, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Россельхознадзор предложил ввести в России контроль за перемещением компонентов, используемых для фальсификации продуктов: пальмового масла, сои и ряда других компонентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.

Adam Jones Пальмовый лес

По данным издания, письмо службы было направлено в Минсельхоз, в настоящее время предложение обсуждается рабочей группой по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности при профильной госкомиссии. Если инициатива будет принята, то это позволит отслеживать, сколько сои и мяса поступило на конкретное предприятие и сколько в итоге получилось колбасы.

Речь идет об обеспечении прослеживаемости на те виды пищевой продукции, которыми производится подмена одного ингредиента другим (соевый белок, пальмовое масло), и на вещества, которые используются в пищевом производстве «с целью изменения физико-химических свойств конечного продукта с целью обмана потребителя (влагоудерживающие добавки, технический желатин и др.)».

Для реализации инициативы должен быть дополнен единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Ранее такой перечень был утвержден решением Комиссии Таможенного союза — 18 июня 2010 года №317.

В Россельхознадзоре пояснили, что сейчас ГИС «Ветис», оператором которого является служба, фиксирует перемещения мяса, молока и продукции из них на склады, заводы или через границу. Если в эту систему включить перемещение сои и пальмового масла, то можно будет определять производителей фальсификата.

«Если завод, например, закупил мясо и соевый белок, а потом выпустил слишком большое количество колбасы — мы это увидим», — уточнила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

В Минпромторге заявили, что письмо получено, позиция ведомства еще формируется. В Роспотребнадзор и Минэкономразвития предложения пока не поступали.