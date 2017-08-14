Москва, 14 августа, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 11 августа ростом по доллару и евро. Участники рынка продавали рубль на фоне снижения нефтяных котировок и обострения отношений США и Северной Кореи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара в моменте подскочил до 60,31 рубля, потом на несколько часов стабилизировался на отметке 60,14 рубля. Курс евро после роста до 70,91 рубля откатился к уровню 70,77 рубля и консолидировался на нем до закрытия торговой сессии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Минувшую неделю российский рубль завершил незначительным укреплением своих позиций против американского доллара. Закрыться в плюсе ему помог сам доллар, который подешевел ко всем валютам на рынке Форекс после публикации инфляционных данных в США. В июле потребительская инфляция замедлилась и снизила вероятность очередного повышения уровня основных процентных ставок ФРС США в 2017 году.

С ростом нефтяных котировок курс доллара снизился до 59,86 рубля. Баррель Brent подорожал на 1,9%, до $52,25. Дополнительную поддержку рубль мог получать от экспортеров в преддверии налогового периода в РФ.

Пара доллар/рубль провела пять дней в диапазоне 50,70−60,30 рубля. Ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту. Вашингтон и Пхеньян обменялись угрозами, а теперь готовы нанести военные удары по территориям друг друга.

Лондон, Китай и ЕС призывают США разрешить ситуацию с КНДР дипломатическим путем. КНДР продолжает ракетные испытания под предлогом защиты от США, несмотря на санкции Совбеза ООН, которые были ужесточены 7 августа. Около 3,5 млн человек подали заявки на вступление в вооруженные силы Северной Кореи для защиты своей страны.

Для российской валюты в данный момент мало факторов роста. Учитывая пустой экономический календарь для Европы и США, по паре доллар/рубль жду продолжения консолидации цены в диапазоне 50,70−60,30 рубля. При очень высокой волатильности на рынке, ценовой диапазон может расшириться до 59,30 — 60,85 рубля.

Напомним, 11 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 25 коп. (-0,42%), до 60,11 руб., курс евро вырос на 6 коп. (+0,08%), до 70,82 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-16,66%), евро/рубль — 313,6 млн евро (-0,75%).

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