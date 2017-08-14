Вашингтон, 14 августа, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Власти США могут внести ограничения в действующий периметр перемещений российских дипломатов в США: зона может быть сокращена с 25 миль (40 км) до 10−15 миль (16−24 км), пишет газета «Известия» со ссылкой на диписточники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По данным издания, также может быть введена в действие процедура нотификации. В таком случае российским дипломатам всех уровней придется уведомлять Госдеп США за три рабочих дня о своих планах выехать за предписанные властями США пределы.

Об окончательном решении Вашингтона станет известно до 1 сентября, пока эти меры — лишь одни из возможных. Уточняется, что в настоящее время действует ограничение, введенное в период администрации Обамы, и оно касается лишь дипломатов младшего и среднего звена.

Для советников и дипломатов более высокого звена эта норма в настоящее время не действует. Ожидается ужесточение ограничения и введение обязательств об уведомлении для дипломатов всех уровней и технических сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Госдепе рассматривают в качестве ответной меры закрытие одного из консульств России в США. Кроме того, не исключается возможность высылки еще одной группы российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил 6 августа, что Вашингтон готовит список ответных мер. О подготовке мер уведомлен министр иностранных дел России Сергей Лавров.