Москва, 14 августа, 2017, 07:38 — ИА Регнум. На Москву с северо-запада надвигается грозовой фронт. Об этом, как передает Радио Маяк, сообщили в Росгидромете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«Непогода движется на юго-восток к Москве, она несет с собой ливни, местами сильные — до 50 мм/ч», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 14 августа в Москве ожидается прохладная погода с грозами и порывистым ветром.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью понизится до 16−18 градусов, а днем столбики термометров покажут до 24−26 градусов тепла.

Читайте также: В Москве ожидаются дожди с грозами и сильным ветром