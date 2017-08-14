Москва, 14 августа, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что четвертое генконсульство США отсутствует в России ввиду нежелания американцев его открыть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Выступая в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», Захарова пояснила, что до распада СССР обе страны имели по четыре генконсульства. С распадом СССР одно из генконсульств оказалось на территории Украины, а на предложения России установить паритет в этом вопросе США отвечали отказом.

«Если сейчас вам будут рассказывать о том, что много лет был нарушен паритет, и сейчас настало время сравнять его, пресечь недружественные действия РФ — это все абсолютный блеф, он рассчитан на тех, кто не знает сути вопроса. Суть вопроса такая: много лет назад американцам было предложено открыть четвертое генконсульство на территории РФ, а они этого не сделали. Все вопросы к ним. Поэтому спекуляции на эту тему тоже не пройдут», — заявила Мария Захарова.

Подчеркнём, что до настоящего момента США имеют в России три генконсульства, тогда как в США действуют четыре российских. Вопрос обострился ввиду решения российской стороны выслать 755 американских дипломатов. В США посчитали данные действия недружественными, а в качестве одной из возможных мер начали рассматривать возможность закрытия одного из генконсульств РФ в США.