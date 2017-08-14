Киев, 14 августа, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил о намерении «освободить» Украину от «молдавских и донецких олигархов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Комментируя в своем Facebook сообщение о розыгрыше пранкером Лексусом главы МВД Грузии, Саакашвили написал, что «Иванишвили (экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили) боится моего приезда в Грузию». Саакашвили уверен, что как только он появится в Тбилиси, то «народ выйдет на улицы и сметет» олигархов.

Говоря о своих «ближайших планах», Саакашвили отметил, что они связаны с Украиной.

«У меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов», — написал политик.

Напомним, пранкер Лексус позвонил министру внутренних дел Грузии Георгию Мгебришвили, представившись главой украинского МВД Арсеном Аваковым, и заявил, что Саакашвили якобы намерен устроить международный скандал.

«Аваков» предложил своему «коллеге» экстрадировать Саакашвили в Грузию. Ранее власти Украины лишили экс-президента Грузии гражданства. Основанием для этого стало якобы предоставление политиком недостоверных данных при подаче документов на вступление в гражданство.

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