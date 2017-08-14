Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2017, 06:58 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском из 98 образовательных учреждений проверку готовности к началу нового учебного года прошли 60 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, большая часть была принята без замечаний.

1maps.ru Петропавловск-Камчатский. Камчатский край

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В городе к 1 сентября должны открыться 38 школ, 44 детских сада и 16 учреждений дополнительного образования.

«Комиссия будет продолжать работу до конца недели. Но уже сейчас можно сказать, что никаких глобальных проблем не выявлено. Есть некоторые замечания по некоторым вопросам, но они быстро устраняются администрациями учреждений», — сказали специалисты, отметив, что предпосылок для закрытия каких-либо учреждений нет.

В администрации также отметили, что ремонтные работы, санитарно-гигиенические мероприятия, обеспечение мер пожарной и антитеррористической безопасности прошли летом практически во всех учреждениях города. На это бюджет выделил 822 млн рублей.

Большая часть денег направлена на приведение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования детей в соответствие с современными требованиями, в том числе на проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН. В частности, в 10 учреждениях отремонтировали кровлю, в 7 — пищеблоки и системы ГВС и ХВС, канализации. Также произведены работы по ремонту электросетей, систем отопления, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий пяти детских садов и школы.

В министерстве образования и молодежной политики региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что также не видят глобальных проблем при подготовке к началу учебного года. Там добавили, что в этом году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено 1,6 млрд рублей, что на 32% больше чем в прошлом.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM родители школьников и дошкольников отметили, что не «скидывались» на ремонт школ.

При этом одна из родительниц, у которой 6-летний сын, отмечает, что родительский комитет по своей инициативе уже второй год подряд собирает с родителей по 5 тыс. рублей на год.

«Это разные расходы. Например, подарки самим детям на праздники — Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества. Как-то в саду нам сказали, что не хватает туалетной бумаги, как-то покупали тюль, массажные коврики для малышей, ну и еще по мелочи», — пояснила женщина.

В ходе опроса родителей школьников прозвучало предположение, что о сдаче каких-либо средств может зайти речь на первом родительском собрании.