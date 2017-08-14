Южно-Сахалинск, 14 августа, 2017, 09:26 — ИА Регнум. 83 претендента на 14 депутатских кресел в сахалинской Облдуме: избирком подвёл итоги регистрации кандидатов в депутаты. Главными соперниками в этой кампании будут «Единая Россия» и КПРФ. За коммунистами их традиционный электорат в лице пенсионеров и вообще людей, помнящих СССР. Плюс — КПРФ единственная партия, которая будет иметь своих кандидатов во всех одномандатных округах. «ЕР» на Сахалине делает одну ошибку за другой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

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У Кожемяко нет успехов Путина

Лидером команды «ЕР» выступает губернатор Сахалина Олег Кожемяко, который в последнее время, такое впечатление, активно пытался играть на «поле» коммунистов — провел две подряд «прямые линии», в ходе которых активно обсуждались вопросы пенсионеров, бедных и обездоленных: соцпособия, дороги, скамейки и прочее.

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Какие дивиденды могут дать главе островного региона две подряд «прямые линии» и есть ли от них прок? Ситуацию проанализировал политтехнолог Константин Скрипников.

«Избирательная кампания по выборам в региональные органы государственной власти в сентябре 2017 имеет свою особенность, и связана она с предстоящими в марте 2018 выборами президента РФ. Есть информация, что регионам, где в этом году будут избирать либо губернатора, либо региональный законодательный орган, в Кремле сделаны некие послабления, касающиеся явки избирателей, да и общего результата в целом. Если ещё проще, то победа партии власти в сентябре не должна быть достигнута любой ценой, особенно это касается информационной составляющей кампаний. Ведь все прекрасно понимают, что война всевозможных компроматов, скандалы в ходе кампаний в целом подрывают авторитет к власти как таковой и, соответственно, в марте 2018 на президентских выборах можно получить в таких регионах непредсказуемый результат. Да и чрезмерная мобилизация избирателей осенью может смениться апатией весной.

На этом фоне совершенно непонятно поведение губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, который проводит подряд уже вторую прямую линию с избирателями, пытаясь выступить в роли локомотива по поднятию рейтинга «ЕР» перед выборами в Сахалинскую областную Думу. Сама по себе «прямая линия» как канал коммуникации достаточно хорошо себя зарекомендовала и ассоциируется с президентом Владимиром Путиным. Успех путинской «прямой линии» связан с личностью президента, с его статусом, с его достижениями. Также немаловажным фактором является подготовительно-техническая часть, которая остаётся за кадром и в которой задействованы тысячи людей. Ничего этого в распоряжении нынешнего главы Сахалина нет», — сказал Константин Скрипников.

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Разочарования от «образа будущего»

Реакция сахалинцев на две подряд «прямые линии» неутешительная для власти. Если судить по многочисленным отзывам в социальных сетях, жители региона скорее разочарованы результатом…

«Скорее всего. Во-первых, Кожемяко варяг, а к варягам относятся с подозрением, по крайней мере до момента каких то реальных достижений. Во-вторых, сам статус губернатора Сахалинской области вызывает у сахалинцев много вопросов: ведь все пять предыдущих губернаторов либо уходили со скандалом, либо погибали, либо их арестовывали. В-третьих, из основных «достижений» Кожемяко у всех на слуху посадки из его ближайшего окружения, так называемой «амурской» команды. В-четвёртых, содержание «прямой линии». Это вообще отдельный разговор. В распоряжении губернаторов нет такого мощного инструмента, как внешняя, международная политика, а ведь именно здесь происходят важные достижения для страны. отчасти оттого, что с экономикой у нас всегда какие-то трудности. Поэтому для губернаторов остаётся только внутренняя политика. Но даже и на внутренней политике можно получить хорошие политические дивиденды. Хороший в этом плане пример — московская реновация, где Сергей Собянин показал всей стране, что такое качественный региональный проект, направленный в будущее и уже далеко вышедший за пределы Москвы. Тем более бюджет Сахалинской области самый большой на душу населения из всех субъектов РФ. Сахалинцы достойны чего-то большого и прорывного. Тем более, согласно последним исследованиям ВЦИОМ, запросы россиян сейчас больше связаны с обновлениями, нежели чем со стабильностью. А что происходит по факту на «прямой линии»? Разовая выплата пенсионерам, вставленные окна и получение льготных медикаментов. Вот и весь, что называется, образ будущего. Безусловно, в этих сегментах должен быть наведён порядок, но выдавать это за достижения… Не мелковато ли?», — продолжил Константин Скрипников.

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«Есть еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. Я внимательно слушал «прямую линию». Первое, на что обратил внимание — это техническая составляющая. В ходе «прямой линии» с губернатором то и дело пропадала связь, в результате продукт получился рваным и некачественным.

Подводя итог, можно сказать, что проводить «прямые линии» с губернатором на Сахалине не то что не полезно, а даже вредно для предстоящей кампании по выборам президента РФ, так как дискредитируется сам канал коммуникации, он засоряется всякой ненужной информацией. В итоге «прямая линия» превращается в некую информационную «помойку». А это, в свою очередь, может сформировать отношение к будущим «прямым линиям» главы государства у сахалинцев. Что, безусловно, нежелательно», — добавил политтехнолог.

Чего ждут от губернатора и его команды

Чего ждут сахалинцы от губернатора и его команды? Что может предложить эта команда? И, наконец, какую оценку поставят избиратели Олегу Кожемяко и «Единой России» в день голосования? Об этом станет известно уже 10 сентября.

«Если говорить о самом губернаторе Кожемяко, то тут, на мой взгляд, двух мнений быть не может: если он вместе со своей командой не пересмотрит своего отношения к запросам избирателей, не разработает 1−2 прорывных проекта, причем таких, которые найдут поддержку у всех сахалинцев и не будут их раздражать, то он может больше и не избраться губернатором. Сегодня, как известно, ставка делается на молодых губернаторов, это возраст 40 — 45 лет, а Кожемяко на момент следующих губернаторских выборов на Сахалине будет уже 58. Такой проект, к слову, на Сахалине есть. Это транспортный переход Сахалин-материк. И с подачи президента в реализации этого проекта есть подвижки. Но об этом в ходе «прямой линии» губернатор не сказал ни слова. С «прямыми линиями» Кожемяко пока лучше вообще подождать», — подвел итог Константин Скрипников.

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Всего на парламентские выборы Сахалина выдвинуто 98 кандидатов. В том числе — 86 политическими партиями. 12 человек пошли как самовыдвиженцы, половине из них в регистрации отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборная кампания в региональный парламент Сахалинской области проходит непросто. Проходящий в столице региона судебный процесс над экс-губернатором Сахалина Александром Хорошавиным, аресты высокопоставленных чиновников новой команды Олега Кожемяко создают не самый лучший фон, вызывают у сахалинцев весьма настороженное отношение к региональной власти вообще.

«Масла в огонь» подливают протесты ученых против разрастающегося строительства горнолыжного курорта «Горный воздух», которое, по их мнению, уничтожает уникальную флору Сахалина, грозит островной столице селями и оползнями. Возмущение видных российских ученых и общественных деятелей вызвал и «наезд» высокопоставленных чиновников сахалинского правительства на председателя сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарёва, кандидата-одномандатника от «Партии дела», известного своей непримиримой позицией по «курильскому вопросу».

Стоило ученому заявить о своем намерении идти на выборы в сахалинский парламент, его вызвали к себе высокопоставленные чиновники областного правительства и недвусмысленно предложили покинуть предвыборную кампанию. В противном случае обещали применить некие «меры воздействия». «Партия дела» в выборах участия не примет — Облизбирком отказал ей в регистрации в связи с нарушениями, которые, по мнению избиркома, имели место быть в ходе партийной конференции. Сергей Пономарёв прошел регистрацию как одномандатник в качестве самовыдвиженца и участие в выборах примет. Но извинений от чиновников областного правительства так и не дождался. Ждали комментариев по этой ситуации в ходе второй «прямой линии» губернатора Сахалина Олега Кожемяко. Но не дождались.