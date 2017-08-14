Губернатор Сахалина навредил своей «прямой линией» выборам президента РФ?
Южно-Сахалинск, 14 августа, 2017, 09:26 — ИА Регнум. 83 претендента на 14 депутатских кресел в сахалинской Облдуме: избирком подвёл итоги регистрации кандидатов в депутаты. Главными соперниками в этой кампании будут «Единая Россия» и КПРФ. За коммунистами их традиционный электорат в лице пенсионеров и вообще людей, помнящих СССР. Плюс — КПРФ единственная партия, которая будет иметь своих кандидатов во всех одномандатных округах. «ЕР» на Сахалине делает одну ошибку за другой, передает корреспондент ИА REGNUM.
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У Кожемяко нет успехов Путина
Лидером команды «ЕР» выступает губернатор Сахалина Олег Кожемяко, который в последнее время, такое впечатление, активно пытался играть на «поле» коммунистов — провел две подряд «прямые линии», в ходе которых активно обсуждались вопросы пенсионеров, бедных и обездоленных: соцпособия, дороги, скамейки и прочее.
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Какие дивиденды могут дать главе островного региона две подряд «прямые линии» и есть ли от них прок? Ситуацию проанализировал политтехнолог Константин Скрипников.
«Избирательная кампания по выборам в региональные органы государственной власти в сентябре 2017 имеет свою особенность, и связана она с предстоящими в марте 2018 выборами президента РФ. Есть информация, что регионам, где в этом году будут избирать либо губернатора, либо региональный законодательный орган, в Кремле сделаны некие послабления, касающиеся явки избирателей, да и общего результата в целом. Если ещё проще, то победа партии власти в сентябре не должна быть достигнута любой ценой, особенно это касается информационной составляющей кампаний. Ведь все прекрасно понимают, что война всевозможных компроматов, скандалы в ходе кампаний в целом подрывают авторитет к власти как таковой и, соответственно, в марте 2018 на президентских выборах можно получить в таких регионах непредсказуемый результат. Да и чрезмерная мобилизация избирателей осенью может смениться апатией весной.
На этом фоне совершенно непонятно поведение губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, который проводит подряд уже вторую прямую линию с избирателями, пытаясь выступить в роли локомотива по поднятию рейтинга «ЕР» перед выборами в Сахалинскую областную Думу. Сама по себе «прямая линия» как канал коммуникации достаточно хорошо себя зарекомендовала и ассоциируется с президентом Владимиром Путиным. Успех путинской «прямой линии» связан с личностью президента, с его статусом, с его достижениями. Также немаловажным фактором является подготовительно-техническая часть, которая остаётся за кадром и в которой задействованы тысячи людей. Ничего этого в распоряжении нынешнего главы Сахалина нет», — сказал Константин Скрипников.
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Разочарования от «образа будущего»
Реакция сахалинцев на две подряд «прямые линии» неутешительная для власти. Если судить по многочисленным отзывам в социальных сетях, жители региона скорее разочарованы результатом…
«Скорее всего. Во-первых, Кожемяко варяг, а к варягам относятся с подозрением, по крайней мере до момента каких то реальных достижений. Во-вторых, сам статус губернатора Сахалинской области вызывает у сахалинцев много вопросов: ведь все пять предыдущих губернаторов либо уходили со скандалом, либо погибали, либо их арестовывали. В-третьих, из основных «достижений» Кожемяко у всех на слуху посадки из его ближайшего окружения, так называемой «амурской» команды. В-четвёртых, содержание «прямой линии». Это вообще отдельный разговор. В распоряжении губернаторов нет такого мощного инструмента, как внешняя, международная политика, а ведь именно здесь происходят важные достижения для страны. отчасти оттого, что с экономикой у нас всегда какие-то трудности. Поэтому для губернаторов остаётся только внутренняя политика. Но даже и на внутренней политике можно получить хорошие политические дивиденды. Хороший в этом плане пример — московская реновация, где Сергей Собянин показал всей стране, что такое качественный региональный проект, направленный в будущее и уже далеко вышедший за пределы Москвы. Тем более бюджет Сахалинской области самый большой на душу населения из всех субъектов РФ. Сахалинцы достойны чего-то большого и прорывного. Тем более, согласно последним исследованиям ВЦИОМ, запросы россиян сейчас больше связаны с обновлениями, нежели чем со стабильностью. А что происходит по факту на «прямой линии»? Разовая выплата пенсионерам, вставленные окна и получение льготных медикаментов. Вот и весь, что называется, образ будущего. Безусловно, в этих сегментах должен быть наведён порядок, но выдавать это за достижения… Не мелковато ли?», — продолжил Константин Скрипников.
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«Есть еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. Я внимательно слушал «прямую линию». Первое, на что обратил внимание — это техническая составляющая. В ходе «прямой линии» с губернатором то и дело пропадала связь, в результате продукт получился рваным и некачественным.
Подводя итог, можно сказать, что проводить «прямые линии» с губернатором на Сахалине не то что не полезно, а даже вредно для предстоящей кампании по выборам президента РФ, так как дискредитируется сам канал коммуникации, он засоряется всякой ненужной информацией. В итоге «прямая линия» превращается в некую информационную «помойку». А это, в свою очередь, может сформировать отношение к будущим «прямым линиям» главы государства у сахалинцев. Что, безусловно, нежелательно», — добавил политтехнолог.
Чего ждут от губернатора и его команды
Чего ждут сахалинцы от губернатора и его команды? Что может предложить эта команда? И, наконец, какую оценку поставят избиратели Олегу Кожемяко и «Единой России» в день голосования? Об этом станет известно уже 10 сентября.
«Если говорить о самом губернаторе Кожемяко, то тут, на мой взгляд, двух мнений быть не может: если он вместе со своей командой не пересмотрит своего отношения к запросам избирателей, не разработает 1−2 прорывных проекта, причем таких, которые найдут поддержку у всех сахалинцев и не будут их раздражать, то он может больше и не избраться губернатором. Сегодня, как известно, ставка делается на молодых губернаторов, это возраст 40 — 45 лет, а Кожемяко на момент следующих губернаторских выборов на Сахалине будет уже 58. Такой проект, к слову, на Сахалине есть. Это транспортный переход Сахалин-материк. И с подачи президента в реализации этого проекта есть подвижки. Но об этом в ходе «прямой линии» губернатор не сказал ни слова. С «прямыми линиями» Кожемяко пока лучше вообще подождать», — подвел итог Константин Скрипников.
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Всего на парламентские выборы Сахалина выдвинуто 98 кандидатов. В том числе — 86 политическими партиями. 12 человек пошли как самовыдвиженцы, половине из них в регистрации отказано.
Как сообщало ИА REGNUM, предвыборная кампания в региональный парламент Сахалинской области проходит непросто. Проходящий в столице региона судебный процесс над экс-губернатором Сахалина Александром Хорошавиным, аресты высокопоставленных чиновников новой команды Олега Кожемяко создают не самый лучший фон, вызывают у сахалинцев весьма настороженное отношение к региональной власти вообще.
«Масла в огонь» подливают протесты ученых против разрастающегося строительства горнолыжного курорта «Горный воздух», которое, по их мнению, уничтожает уникальную флору Сахалина, грозит островной столице селями и оползнями. Возмущение видных российских ученых и общественных деятелей вызвал и «наезд» высокопоставленных чиновников сахалинского правительства на председателя сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарёва, кандидата-одномандатника от «Партии дела», известного своей непримиримой позицией по «курильскому вопросу».
Стоило ученому заявить о своем намерении идти на выборы в сахалинский парламент, его вызвали к себе высокопоставленные чиновники областного правительства и недвусмысленно предложили покинуть предвыборную кампанию. В противном случае обещали применить некие «меры воздействия». «Партия дела» в выборах участия не примет — Облизбирком отказал ей в регистрации в связи с нарушениями, которые, по мнению избиркома, имели место быть в ходе партийной конференции. Сергей Пономарёв прошел регистрацию как одномандатник в качестве самовыдвиженца и участие в выборах примет. Но извинений от чиновников областного правительства так и не дождался. Ждали комментариев по этой ситуации в ходе второй «прямой линии» губернатора Сахалина Олега Кожемяко. Но не дождались.