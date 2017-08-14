Якутск, 14 августа, 2017, 06:17 — ИА Регнум. В микрорайоне Якутска Кангалассы, где сейчас заселяют резидентами созданную недавно территорию опережающего развития (ТОР), накануне 1 сентября закрыли школу. Несущую конструкцию здания признали ненадёжной, и теперь детей будут возить на учёбу в посёлок Жатай, расстояние до которого — почти 30 км. Родители кангаласских учеников не считают школу опасной и просят в петиции не закрывать её, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Школа была закрыта 10 августа по решению суда, в ней учились более 180 детей. Теперь здание намерены дообследовать и укрепить, на эти процедуры потребуется около полугода. Строительство нового здания в ближайшее время не планируется.

Жители Кангалассов также жалуются на то, что отсутствие школы не единственная проблема в микрорайоне: детский сад переполнен, спортзала и аптеки нет, Дом культуры в холодное время года не работает.

«Но тем временем микрорайон Кангалассы объявлен территорией опережающего социально-экономического развития. А на деле ни одной социальной инфраструктуры!» — жалуются люди.

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«Большинство родителей считает, что школу нельзя закрывать, — цитирует News.Ykt.ru её директора Олега Неустроева. — Не сказать, что здание в сильно аварийном состоянии — ничего не сыплется, в 2009 и 2012 годах проводились укрепительные работы, в прошлом году ремонтировали крышу. В этом году должны были мониторить состояние объекта, смотреть за осадками, но суд уже решил закрыть школу. В данное время в управлении образования ведутся переговоры по вопросу устройства школьников».

«Есть заключение специализированной комиссии о недопустимости несущей конструкции, — пояснял начальник управления образования окружной администрации Якутска Василий Петров. — Готовим проект по укреплению конструкций, который потом должен пройти государственную экспертизу. Речи о сносе не идет. Начальные классы будут обучаться в пустующем здании в Кангалассах, изысканы средства на ремонт. Остальные дети будут ездить на школьных автобусах «ЯПАК» в Жатай. Договоренность есть. Мы надеемся, что в январе дети смогут вернуться в родную школу».

Политолог и журналист Виталий Обедин считает символичным, что закрытие школы совпало с официальным открытием первых заводов ТОСЭР «Кангалассы», «того самого индустриального парка, который презентовали как будущее поселка».

«Рядом создается «город-сад». Экономическая точка роста. Визитная карточка столицы республики, которой хвастаются по поводу и без наши чиновники. Помните, сколько сладких обещаний о будущем поселка звучало в свое время? Сколько было пиара в духе «поселок должен развиваться!». Мэр Айсен Николаев, в частности, обещал, что уже в 2016 году треть населения поселка будет работать в ТОСЭР и от того в поселке все оживет и заколосится», — напомнил эксперт.

Накануне открытия ТОРа экс-директор школы в Кангалассах Алексей Юрченко обещал, что в ней скоро произойдёт «переход на инновационное развитие и внедрение программ предпрофильной и профильной подготовки».

«Считаю, что развитие микрорайона в связи со строительством Индустриального парка «Кангалассы» вдохнет новую жизнь в нашу школу. Мы открыты к сотрудничеству и участию в проектах развития, а также готовы предлагать свои проекты для совместной реализации», — напоминает политолог слова Юрченко.

Виталий Обедин напоминает, что до того, как школу закрыли, мимо нее много раз проезжали и мэр, и министры, и глава республики, и гости региона, «которых везли показать — вот у нас тут целая ТОСЭР. И даже, представьте себе, функционирует. Туда тянут инфраструктуру. А школа… ну что школа, подождет. Другие же ждут».

Как сообщало ИА REGNUM, территория опережающего развития была создана в Кангалассах 21 августа 2015 года, и уже к сентябрю 2016 года для её резидентов обещали подготовить инфраструктуру, на её создание предусматривалось выделение 200 млн рублей. Инфраструктуру для самого микрорайона, где расположена ТОР, также обещали развивать