Казань, 14 августа, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Антимонопольная служба Татарии начала административное расследование с целью проверки законности действий исполкома Казани при организации поездки в Париж на празднование Сабантуя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель регионального отделения Трудовой партии в РТ Иван Климов, автор соответствующего заявления в УФАС по РТ.

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«Ведомство проверит соблюдение закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». И установит либо наличие, либо отсутствие признаков нарушения», — отметил Климов.

Как следует из ответа ведомства, запрос в исполком Казани подтвердил, что «конкурентные процедуры определения поставщика не проводились». Управление культуры исполкома в рамках постановления от 20 марта 2017 года было определено уполномоченным органом для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2017 года на Марсовом поле в Париже при участии мэра Казани Ильсура Метшина прошло празднование национального татарского праздника Сабантуй.

«Самое большое наше достояние — это наш межнациональный мир, и мы действительно в России можем показать, как можно вместе жить разным народам. И Париж, я думаю, это та площадка, где этот пример стоило показать», — заявил тогда Метшин журналистам.

Известно, что договорённость о мероприятии была достигнута с мэром Парижа Анн Идальго ещё в декабре 2016 года. Тогда же было подписано двустороннее соглашение о развитии туризма и культурного обмена между двумя городами. Празднование стало одним из его пунктов.