Забайкальский край, 14 августа, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В одной из воинских частей в Забайкалье, где в середине 1930-х годов служил будущий руководитель СССР Леонид Брежнев, планируют создать музей, посвященный Генеральному секретарю ЦК КПСС. Главным экспонатом музея, сообщает краевое отделение КПРФ, станет бюст Брежнева, который отреставрируют и установят на постамент около штаба учебно-танкового полка.

Kprf-chita.ru У бюста

Брежнев служил в этих местах в 1935—1937 годах. Он был курсантом и политруком танковой роты, учился на курсах моторизации и механизации Красной армии, по окончании которых получил свое первое воинское звание — лейтенант. После смерти в 1982 году учебно-танковому полку в Песчанке было присвоено имя Брежнева.

Л. И. Брежнев — курсант Забайкальской бронетанковой школы. 1936

Отметим, что открытие музея Брежнева вольно или невольно совпадает с общей для региона тенденцией развития «красного туризма». Эта тенденция связана с ростом турпотока из Китая, где власти поощряют интерес своих граждан к социалистическому прошлому.

Читайте также: «Красный туризм». Забайкалье воссоздает Советский Союз

Так, на состоявшейся недавно встрече губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой с руководителем главного управления туризма Китайской Народной Республики Ли Цзиньцзао обсуждался вопрос «военно-исторического» или «красного» туризма. Жданова уверила своего собеседника, что «первоочередной задачей правительства Забайкальского края является обеспечение регулярного туристического потока из КНР по «красному» маршруту», а Ли, в свою очередь, выразил готовность активизировать работу по совместному утверждению военно-исторического маршрута на территории Забайкальского края.

Среди объектов «красного маршрута» — памятные места, связанные с пребыванием лидеров Центрального комитета компартии Китая в Чите; краеведческий музей, где работает выставка «Образ жизни советский»; специальная выставка, посвященная «красному» туризму; экспозиции в военно-историческом музее Дома офицеров; военная техника в парке ОДОРА; музей декабристов и ряд других.