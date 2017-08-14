Вашингтон, 14 августа, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Венесуэла находится на пути к установлению диктатуры, мирное урегулирование политического кризиса в стране еще возможно. Такое мнение высказал вице-президент США Майк Пенс, выступая в Колумбии, в рамках запланированной поездки в страны Латинской Америки, передает 14 августа Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам Пенса, США не смогут принять появления в Венесуэле диктатора, в связи с чем в ближайшее время против социалистической страны Вашингтоном могут быть выдвинуты новые санкции.

Судя по всему «появление диктатора» в Венесуэле будет констатировано в случае продолжения президентом страны Николасом Мадуро борьбы с пытающейся расшатать ситуацию в стране оппозицией.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс отправился в турне по странам Латинской Америки. Он посетит Колумбию, Чили, Аргентину и Панаму. Основной темой поездки станет «беспокойство за Венесуэлу».

Ранее, 11 августа, президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон рассматривает все возможные сценарии развития событий в отношении Венесуэлы, в том числе военный.