Казань, 14 августа, 2017, 05:18 — ИА Регнум. 13 сентября Арбитражный суд Татарии рассмотрит ходатайство основного кредитора банкротящегося химического предприятия, которому прочили судьбу единственного на всё СНГ. Внешэкономбанку АО «КЗСК-Силикон» задолжало 3,4 млрд рублей по договору кредитования, обеспеченного залогом имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долги

Примерно за час до рассмотрения ходатайства государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» суд рассмотрит вопрос банкротства предприятия. Пока в отношении него действует процедура наблюдения.

Финансирование этого химического проекта называли одной из причин проблем банка «Спурт» из Казани. Лишённый лицензии банк также планирует войти в состав кредиторов химпредприятия, на строительство которого он выдал миллиардные кредиты. Пока с требованием на 485,02 млн рублей. Ходатайство рассмотрят 11 сентября.

Читайте также: Банк «Спурт» пробует вернуть кредит: недостроенный завод из Казани

Отметилась в деле и «материнская компания» — АО «Казанский завод синтетического каучука», требующая включить её в реестр кредиторов. Сумма заявленного долга — 15,3 млн рублей, а требование рассмотрят 13 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «КЗСК-Силикон» было создано в 2010 году на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» для строительства производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Поддержку проекту оказали правительства РФ и республики. В октябре 2013 года компанией было получено разрешение на строительство завода — первого подобного для СНГ.

Проект должны были реализовать на территории АО «Казанский завод синтетического каучука» и сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Его стоимость оценивалась в 9,8 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей по кредиту на 12 лет выделил Внешэкономбанк. Ещё 800 млн рублей в рамках федеральных программ добавили из бюджета страны, а 1,65 млрд рублей — вложения самого предприятия. В срок завод построен не был из-за удорожания проекта и последующего недостатка финансирования.

В октябре 2016 года Минэкономразвития РФ предложило включить 48,95% акций АО «КЗСК-Силикон» в план приватизации на 2017−2019 годы. Правительство РФ постановлением от 8 февраля 2017 года утвердило эту инициативу.

Согласно информации из базы юрлиц, 22,6% данной компании принадлежит АО «Казанский завод синтетического каучука». В числе аффилированных лиц последнего — председатель правления ПАО Банк «Спурт» Евгения Даутова и ряд руководящих сотрудников банка.

Из сообщений казанских изданий известно, что банк выдавал кредиты двум заводам и их общая сумма в районе 8 млрд рублей.

Добавим, с 28 апреля 2017 года банк из-за проблем с финансовой устойчивостью находился под временным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Срок управления — шесть месяцев. Приказом Банка России от 21 июля 2017 года у ПАО АКБ «Спурт» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Читайте также: В Казани «лопнул» ещё один банк: у «Спурта» отозвана лицензия

Отзыв лицензии и прекращение деятельности ЦБ РФ обосновал неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%. Кроме того, у банка размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату регистрации кредитной организации.

Управлять ПАО АКБ «Спурт» до назначения конкурсного управляющего в рамках ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или до назначения ликвидатора в рамках ФЗ «О банках и банковской деятельности» будет временная администрация. На момент публикации в базе арбитражных судов страны иска о банкротстве ПАО АКБ «Спурт» не было. Между тем процедуру финансового оздоровления с привлечением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и кредиторов банка ЦБ РФ признал экономически нецелесообразной «ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов».

«Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — сообщает регулятор, уточняя, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски.

Проведя обследование финансового состояния банка, временный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» пришла к выводу о полной утрате собственного капитала АКБ «Спурт».

"Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое», — уточняется в сообщении регулятора.

По информации ЦБ РФ, в списке лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится АКБ «Спурт», — Европейский банк реконструкции и развития с долей 28,25%, ООО «Газ-маркет» с долей 19,84%. Единственным участником последнего является председатель правления ПАО АКБ «Спурт» Евгения Даутова, личная доля которой в банке равна 10,16%. Также в списке крупных аффилированных лиц банка — ООО «Бистэль» с долей 10%, ООО «Газ-трейд» с долей 8,44% и ПАО «Нижнекамскнефтехим», имеющий долю 5,05%.