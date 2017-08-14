Пекин, 14 августа, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи с железнодорожной трагедией, развернувшейся в египетской Александрии, сообщает 13 августа газета «Жэньминь жибао».

Goodfon.ru Железная дорога

В своем сообщении, которое Си отправил Ас-Сиси, китайский лидер отметил, что был шокирован, узнав о случившемся инциденте, приведшем к большому количеству жертв.

Си от имени китайского руководства и народа страны, а также от собственного имени выразил скорбь по жертвам и искренние соболезнования раненым и семьям погибших.

Напомним, что в результате страшной железнодорожной аварии, произошедшей в окрестностях египетского города Александрия 11 августа погибло по меньшей мере 49 человек, еще более ста получили ранения.

Один из поездов по какой-то причине остановился на путях, после чего в него врезался другой состав, что и привело к жертвам. В настоящий момент власти страны проводят расследование.

Ранее стало известно, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также выразил свои соболезнования своему египетскому коллеге Шерифу Исмаилу.