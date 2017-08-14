Кто подставил «русских хакеров» и в чём Польша винит Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Терпение России не беспредельно: в Польше заявили, что Советскому Союзу была выгодна Вторая мировая война;
- «Перевели стрелки»: файлы с сервера DNC скачали «кроты», а не «русские хакеры»;
- Опасный отпуск: более 500 граждан России заболели на отдыхе в Турции;
- Под колпаком: Минкомсвязь уточнила, какие данные пользователей Рунета станут доступны ФСБ;
- Где деньги? Путин потребовал объяснений у главы Забайкалья.