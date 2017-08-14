Пекин, 14 августа, 2017, 03:44 — ИА Регнум. В апреле 2017 года в Китае насчитывалось 16 900 частных госпиталей, что составляет 57,2% от общего их числа, сообщает 13 августа газета «Жэньминь жибао».

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Согласно статистике Государственного комитета здравоохранения и планового деторождения КНР, число частных госпиталей в Китае удвоилось с 2011 года.

Число частных медицинских учреждений также возросло до 444 тыс., что составляет 45% от общего их числа.

Официальный представитель комитета Цзяо Яньхуэй утверждает, что это связано с государственными послаблениями в области политики контроля за частным сектором в сфере здравоохранения.

Комитет и в дальнейшем намерен стимулировать развитие рынка частных медицинских учреждений, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций.

Напомним, что в Китае проходит реформа системы здравоохранения, которые направлены на интеграцию работы медицинских учреждений всех уровней, а также на реформирование модели оплаты страхования здоровья.