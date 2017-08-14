Триполи, 14 августа, 2017, 03:15 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Ливии Али Зейдан был захвачен членами бригады революционеров Триполи в центральном отеле города. Об этом 14 августа сообщает Libya Herald.

FunkMonk Триполи

По данным издания, похищение экс-премьера произошло в центре ливийской столицы в отеле Виктория.

Согласно имеющимся неподтвержденным данным, похитители могли действовать на основании ордера, выданного генеральным прокурором страны Садиком аль-Суром. Однако официальной реакции на произошедшее до сих пор не поступало.

Это не первый случай похищения Зейдана. Ранее, в октябре 2013 года, действующего тогда премьера похитили люди из его ближайшего окружения и удерживали его в течение нескольких часов. После освобождения Зейдан обвинил в своем похищении двух членов Генерального конгресса Ливии.

Напомним, Али Зейдан был освобожден от должности главы ливийского правительства весной 2014 года, после чего он уехал в Германию. Зейдан несколько раз возвращался в Ливию, утверждая, что он все еще является премьер-министром страны.

Месяц назад, в июле 2017 года, экс-премьера обвинили в якобы имевшем место высказывании о необходимости разделения Ливии. Между тем сам Зейдан категорически отрицал свое участие в каких-либо мероприятиях, касающихся единства Ливии.