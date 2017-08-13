В Москве угнали иномарку стоимостью около 9 млн рублей
Москва, 13 августа, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Автомобиль Porsche Cayenne Turbo, стоимость которого оценивается примерно в 9 млн рублей, украли на западе Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Clément Bucco-Lechat
Автомобиль Porsche Cayenne Turbo
Угон транспортного средства был совершен по адресу: Рублевское шоссе, д. 26, корп. 4.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 11:00 мск 6 августа до 7:15 мск 12 августа от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей гражданину автомашины Porsche Cayenne Turbo, — говорится в сообщении. — Материальный ущерб составил около 9 млн рублей».
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ведется поиск злоумышленника.