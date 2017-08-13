Багдад, 13 августа, 2017, 22:13 — ИА Регнум. В Ираке в ходе боевых действий погибли двое военнослужащих США, еще пятеро получили ранения. Об этом, как передает телеканал ABC News, сообщил американский генерал Стивен Таунсенд, который является командующим операцией по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Felix Stember Армейские жетоны

«Двое военных США были убиты во время ведения боевых действий в Ираке», — говорится в сообщении.

Таунсенд добавил, что коалиция США направляет глубочайшие соболезнования семьям родных и близких погибших героев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 г. силы безопасности Ирака завершили операцию по освобождению Мосула — второго по величине города Ирака — от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: На севере Ирака появится военная база США: 50% работ уже завершено