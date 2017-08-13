Санкт-Петербург, 13 августа, 2017, 21:58 — ИА Регнум. 13 августа на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 6-го тура между командами «Зенит» и «Ахмат». Матч завершился со счетом 4:0.

(сс) AnnRos Футбол

На 28-й минут аргентинский лидер полузащиты «Зенита» Леандро Паредес открыл счет мощным ударом слета — 1:0.

В начале второго тайма Александр Кокорин удвоил преимущество хозяев, добив мяч в пустые ворота — 2:0. Это 4-й гол в 4-м матче подряд футболиста сборной России — 2:0.

Через 18 минут российский опорный полузащитник Далер Кузяев довел счет до разгромного, замкнув прострел Себастьяна Дриусси — 3:0.

На 84-й минуте Юрей Жирков забил последний гол в этом матче, замкнув прострел Александра Кокорина — 4:0.

Статистика матча («Зенит"/"Ахмат»)

Удары 12/6

Удары в створ 7/2

Владение 60%/40%

Фолы 12/17

На данный момент «Зенит» идет на первой строчке с 16-ю очками. «Ахмат» идет на 6-м месте с 9-ю очками.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Терентьев, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси, Шатов.

«Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Имаэль, Иванов, Швец, Уциев, Жаба, Раванелли, Ахядов.

Главный арбитр матча: Игорь Федотов.

Предупреждения: Ахядов — 2, Анхель — 25, Уцкиев — 27, Кришито — 27, Иванов — 50, Роши — 75.

Удаления: Уциев — 29.

Голы: Паредес 28 — 1:0, Кокорин 50 — 2:0, Кузяев 68 — 3:0, Жирков 84 — 4:0.